Wie im Basketball: Auch Löwen-Trainer wünscht sich Handball-Shot-Clock

Mannheim (SID) - Trainer Nikolaj Jacobsen (46) von den Rhein-Neckar Löwen hat erneut die Diskussion um die Einführung einer so genannten Shot Clock in der Handball-Bundesliga angestoßen. "Wenn man so weiter Handball spielen will, wird es meiner Meinung nach zu langweilig. Viele Angriffe dauern mittlerweile eineinhalb oder zwei Minuten", sagte Jacobsen dem Mannheimer Morgen.

Sieg für die Löwen und Trainer Nikolaj Jacobsen © SID

Der Däne wünscht sich eine zeitliche Begrenzung der Angriffe wie im Basketball. "Jedes Team hat 40 Sekunden für einen Angriff. Da werden zwar ein paar komische Würfe rauskommen – aber so wie es jetzt läuft, verliert der Handball seine Attraktivität", sagte Jacobsen. Zuletzt hatten sich bereits sein Kollege Alfred Gislason vom THW Kiel sowie der isländische Nationaltrainer Gudmundur Gudmundsson für die Einführung einer Shot Clock ausgesprochen.