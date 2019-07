Wie im Vorjahr: Bradl als Ersatzmann am Sachsenring dabei

Köln (SID) - Der frühere Weltmeister Stefan Bradl geht wie schon im Vorjahr als Ersatzmann beim Großen Motorrad-Preis von Deutschland auf dem Sachsenring in der MotoGP an den Start. Der 29-Jährige aus Zahling springt am Wochenende bei Honda für den verletzten Spanier Jorge Lorenzo ein. Das gab das Werksteam am Dienstag bekannt. "Stefan Bradl, willkommen im Repsol Honda Team", hieß es bei Twitter.

Bradl als Ersatzmann beim Großen Preis von Deutschland © SID

"Ich freue mich darauf, in Deutschland zum Team zu stoßen", sagte Bradl, "für Lorenzo tut es mir sehr leid." Bradl, MotoGP-Testfahrer beim japanischen Hersteller, kämpft damit bei seinem Heimrennen am Sonntag (14.00 Uhr/ServusTV und DAZN) als zweiter Pilot neben Weltmeister und WM-Spitzenreiter Marc Marquez (Spanien) für den Rennstall um Punkte. Es wird sein zweiter Einsatz in dieser Saison, in Jerez/Spanien überzeugte Bradl Anfang Mai als Wildcard-Starter und wurde Zehnter.

Der siebenmalige Grand-Prix-Sieger war im vergangenen Jahr am Sachsenring nach dem ersten freien Training kurzfristig für den Italiener Franco Morbidelli eingesprungen. Bradl, damals eigentlich als Experte für ServusTV an der Strecke, wurde 16.

Diesmal ersetzt der Moto2-Champion von 2011 Lorenzo, der in Assen/Niederlande schwer gestürzt war. Der fünfmalige Weltmeister erlitt einen Wirbelbruch und fällt vorerst aus. Gut möglich, dass Bradl weitere Einsätze bekommt.