Wie in Österreich: Glasner von Tabellenkonstellation amüsiert

Wolfsburg (SID) - Die neue Konstellation an der Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga sorgte bei Oliver Glasner für ein Schmunzeln. "Ich habe eine WhatsApp von einem Freund gelesen. Er hat geschrieben: 'Wie in Österreich, Rose vor Glasner.'" Glasners VfL Wolfsburg hatten sich am Sonntag mit einem 1:0-Sieg gegen Union Berlin auf Platz zwei direkt hinter den neuen Tabellenführer Borussia Mönchengladbach von Coach Marco Rose geschoben.

Glasner mit Personalsorgen vor dem Spiel gegen Union © SID

Rose hatte in der vergangenen Saison in Österreich mit RB Salzburg den Titel gewonnen, Glasner war mit dem Linzer ASK Vizemeister geworden. Von einem derartigen Ausgang auch in der deutschen Bundesliga wagt aber keiner der Beteiligten zu träumen. Die Wolfsburger wollen die Momentaufnahme dennoch zumindest genießen. "Wir schauen die Tabelle gerne an, freuen uns darüber", sagte Glasner. Mehr aber auch nicht.

Gegen Union hatte Wout Weghorst für den entscheidenden Treffer in der 69. Spielminute gesorgt. Weiter geht es für die Wölfe nach der Länderspielpause am 19. Oktober mit einem echten Spitzenspiel: Bei RB Leipzig wollen die Niedersachsen auch im elften Pflichtspiel der Saison ungeschlagen bleiben.