Wieder Vierter: Schrötter kann Bann nicht brechen

Assen (SID) - Marcel Schrötter ist zum dritten Mal in dieser Saison an seinem ersten Podiumsplatz in der Motorrad-WM vorbeigeschrammt. Beim Großen Preis der Niederlande in Assen belegte der Moto2-Pilot wieder den undankbaren vierten Platz, auch in seinem 139. Grand Prix reichte es für den 25-Jährigen aus Vilgertshofen nicht zum Sprung auf das Treppchen. In zwei Wochen gibt es am Sachsenring die nächste Chance.

Marcel Schrötter bleibt beim Team Intact GP © SID

Schrötter, der seinen Vertrag beim deutschen Team Intact GP erst am Samstag um zwei Jahre bis 2020 verlängert hatte, hatte zuletzt mehrfach ein Top-3-Ergebnis knapp verpasst. Schon in Le Mans und Barcelona war der Oberbayer Vierter geworden, in Mugello stürzte er als Führender.

"Traurig sind wir nicht. Wir waren gut dabei, er ist ein sehr gutes Rennen gefahren", sagte Teamteilhaber Stefan Keckeisen bei Eurosport 2: "Wir sind dran, das ist eine Frage der Zeit."

Der Italiener Francesco Bagnaia feierte in Assen den vierten Saisonsieg und baute seine Führung in der Gesamtwertung weiter aus. Dahinter kamen der Franzose Fabio Quartararo und der Spanier Alex Marquez ins Ziel.

Beim achten Lauf behauptete Schrötter seinen zweiten Platz aus dem Qualifying bis zur Rennmitte, fiel dann aber bis auf Position Fünf zurück. Durch das Aus von Lorenzo Baldassari (Italien) rückte der einzige Deutsche in der mittleren Klasse einen Rang vor.