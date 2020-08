Wieder ohne Kühnhackl und Greiss: Dritter Sieg für Islanders gegen Capitals

Köln (SID) - Auch im dritten Anlauf sind die New York Islanders ohne Stürmer Tom Kühnhackl und Goalie Thomas Greiss erfolgreich gewesen und haben sich in eine perfekte Ausgangsposition im Play-off-Achtelfinale gebracht. Das Team aus dem Big Apple bezwang die Washington Capitals um Superstar Alexander Owetschkin mit 2:1 nach Verlängerung und ging in der Best-of-Seven-Serie mit 3:0 in Führung.

Die New York Islanders gewinnen nach Overtime © SID

Mathew Barzal (65.) erzielte den entscheidenden Treffer in der Overtime in Toronto. Bereits in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (2.00 Uhr/MESZ) können die Isles den Einzug ins Viertelfinale perfekt machen. Den Gegner ermitteln die Boston Bruins und die Carolina Hurricanes (Stand: 2:1).