Wiencek selbstbewusst: "Mannschaften müssen Angst vor uns haben"

Köln (SID) - Die deutschen Handballer gehen mit enormen Selbstvertrauen in das Halbfinale bei der Heim-WM am Freitag in Hamburg. "Wir spielen zu Hause. Die Mannschaften müssen eher Angst vor uns haben als wir vor ihnen", sagte Abwehr-Ass Patrick Wiencek im ARD-Morgenmagazin. Mögliche Gegner im Kampf um den Finaleinzug sind Olympiasieger Dänemark, Vize-Weltmeister Norwegen oder Vize-Europameister Schweden.

Chef-Anpeitscher Wiencek selbstbewusst © SID

Zum Abschluss der Hauptrunde geht es gegen Europameister Spanien am Mittwoch (20.30 Uhr/ARD) in Köln um den Gruppensieg. Die DHB-Auswahl will aber noch einmal "eine Show abliefern", wie Wiencek versicherte: "Es kommen noch einmal 19.250 Zuschauer in die Halle. Sie zahlen viel Geld. Daher sind wir in der Bringschuld."