Williams mühelos weiter - Wozniacki ausgeschieden

Wimbledon (SID) - US-Tennis-Königin Serena Williams steht in Wimbledon nach einer souveränen Vorstellung in Runde drei. Die 36-Jährige, die erstmals seit dem Ende ihrer Babypause beim Rasen-Major von London am Start ist, ließ der Bulgarin Wiktorija Tomowa beim 6:1, 6:4 keine Chance. Damit hat die Siegerin von 2015 und 2016 inzwischen 16 Matches in Wimbledon in Folge gewonnen.

Serena Williams (r.) schlägt Tomowa in nur 66 Minuten © SID

Für den Sieg gegen Tomowa benötigte die 23-malige Grand-Slam-Gewinnerin am Ende nur 66 Minuten. Nächste Gegnerin der vom Veranstalter an Position 25 gesetzten Williams, derzeit eigentlich nur die Nummer 181 der Weltrangliste, ist nun Tatjana Maria (Bad Saulgau) oder Kristina Mladenovic (Frankreich).

Die dänische Mitfavoritin Caroline Wozniacki ist dagegen überraschend ausgeschieden. Die an Nummer zwei gesetzte Australian-Open-Siegerin unterlag der Russin Jekaterina Makarowa mit 4:6, 6:1, 5:7. Wozniacki hatte im dritten Satz bereits 1:5 zurückgelegen und beim Stand von 4:5 vier Matchbälle abgewehrt. Letztlich musste sich die 27-Jährige nach 2:09 Stunden aber doch geschlagen geben.