Willkommen in Dallas: Trikottausch zwischen Kleber und Sabally

Köln (SID) - NBA-Profi Maximilian Kleber hat Basketball-Nationalspielerin Satou Sabally mit einer besonderen Geste in der texanischen Metropole Dallas begrüßt. Per Videoschalte führten der gebürtige Würzburger Kleber, Spieler der Dallas Mavericks, und die Berlinerin Sabally, die vom WNBA-Klub Dallas Wings an Position zwei im Draft ausgewählt worden war, einen Trikottausch durch.

Basketball Nationalspieler Kleber bleibt Zuhause © SID

Der 28-jährige Kleber zeigte sich "sehr glücklich", eine Landsfrau in Dallas zu haben. Sabally freute sich über das Trikot mit der Rückennummer 42. Kleber merkte im Spaß an, sie solle sichergehen, dass es sich nicht die Nummer 77 handele. Die trägt Klebers Klubkollege Luka Doncic, der neue Mavs-Topstar. Dazu zeigte Kleber ein Bild von sich, wie er einen Pullover mit einem Bild von Doncic und der Textzeile "Das bin ich nicht" trägt.

Sowohl Kleber als auch Sabally sind derzeit zu Aktionen abseits des Spielfeldes gezwungen. Aufgrund der Coronakrise ruht der Spielbetrieb in der NBA, der Saisonstart in der WNBA lässt weiter auf sich warten.