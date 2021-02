Willy Sagnol übernimmt Georgiens Nationalmannschaft

Köln (SID) - Der frühere Bayern-Profi Willy Sagnol (43) wird neuer Trainer der georgischen Fußball-Nationalmannschaft. Dies gab der Verband GFF bekannt. "Der Inhalt der Gespräche mit den Verantwortlichen sowie das Potenzial der Mannschaft haben mich überzeugt, diese Herausforderung anzunehmen", erklärte Sagnol.

Willy Sagnol wird neuer Nationaltrainer Georgiens © SID

Der Franzose, zwischen 2000 und 2009 für den FC Bayern aktiv und 2017 für ein Spiel Interimstrainer der Münchner, wird am kommenden Wochenende in Tiflis erwartet. Sagnol soll einen Zweijahresvertrag unterzeichnen. Verbandspräsident ist Lewan Kobiaschwili, der wie Sagnol lange Jahre in der Bundesliga gespielt hatte.

In hauptverantwortlicher Funktion coachte Sagnol von 2014 bis 2016 den französischen Traditionsklub Girondins Bordeaux. In der WM-Qualifikation bekommt es Georgien mit Spanien, Griechenland, Schweden und dem Kosovo zu tun.