Wimbledon: Auch Petkovic verliert in Runde eins

Wimbledon (SID) - Andrea Petkovic hat am zweiten Tag des Grand-Slam-Klassikers in Wimbledon das deutsche Erstrunden-Desaster fortgesetzt. Die 31-Jährige unterlag in ihrem Auftaktmatch der Rumänin Monica Niculescu 6:2, 2:6, 5:7. Bereits am Montag waren alle sieben angetretenen deutschen Frauen und Männer an ihrer Auftakthürde gescheitert.

Petkovic verliert in drei Sätzen gegen Niculescu © SID

Nach Petkovic greifen am Dienstag noch vier weitere deutsche Frauen und zwei deutsche Männer ins Geschehen ein. Wenigstens ein Sieg ist dabei garantiert, weil Titelverteidigerin Angelique Kerber (Kiel/Nr. 5) auf Landsfrau Tatjana Maria (Bad Saulgau) trifft.