Wimbledon: Barthel in Runde eins ausgeschieden

Wimbledon (SID) - Tennisprofi Mona Barthel ist beim Rasen-Highlight in Wimbledon in Runde eins ausgeschieden. Die 27-Jährige aus Neumünster, die sich über die Qualifikation zum achten Mal in Serie ins Hauptfeld des Grand-Slam-Klassikers gespielt hatte, unterlag zum Auftakt gegen Yanina Wickmayer (Belgien) 5:7, 4:6.

Wimbledon: Barthel ist in der ersten Runde ausgeschieden © SID

Für Barthel ist es die insgesamt 16. Erstrundenpleite bei einem Major-Turnier und die fünfte in Wimbledon. Ihr bestes Ergebnis erzielte die frühere Fed-Cup-Spielerin Anfang 2017 mit dem Achtelfinal-Einzug bei den French Open. Neben Barthel sind am Montag noch vier weitere deutsche Frauen und ein Männer-Trio im Einsatz.