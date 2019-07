Wimbledon: Barthel und Friedsam in Runde eins ausgeschieden

Wimbledon (SID) - Die Tennisspielerinnen Mona Barthel und Anna-Lena Friedsam sind beim Grand-Slam-Turnier in Wimbledon jeweils in der ersten Runde ausgeschieden. Die 28-jährige Barthel unterlag zum Auftakt am Montag gegen die Tschechin Marie Bouzkova 3:6, 3:6, nur wenige Minuten später musste sich auch Friedsam der Russin Margarita Gasparjan 4:6, 4:6 geschlagen geben.

Mona Barthel ist in der ersten Runde ausgeschieden © SID

Die 25-jährige Friedsam, die sich nach langer Verletzungspause und zwei Schulter-OPs mühsam zurück kämpft, hatte bei ihrer letzten Teilnahme am Rasen-Klassiker von London vor drei Jahren noch die dritte Runde erreicht. Für Barthel war es derweil die fünfte Erstrundenpleite bei einem der vier Majors in Serie.

Insgesamt sind in London sieben deutsche Frauen beim ältesten Tennisturnier der Welt am Start. Darunter ist auch Titelverteidigerin Angelique Kerber (Kiel), die am Dienstag gegen Tatjana Maria (Bad Saulgau) in den Wettkampf startet.