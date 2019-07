Wimbledon-Debütant Köpfer verliert in Runde zwei

Wimbledon (SID) - Wildcard-Starter Dominik Köpfer ist bei seiner Grand-Slam-Premiere in Wimbledon in der zweiten Runde ausgeschieden. Der 25-Jährige aus Furtwangen unterlag am Donnerstagabend gegen den Argentinier Diego Schwartzman (Nr. 24) klar mit 0:6, 3:6, 5:7.

Dominik Köpfer ist in Wimbledon ausgeschieden © SID

Köpfer hatte in der Vorwoche im nordenglischen Ilkley seinen ersten Titel auf der zweitklassigen Challenger-Tour gewonnen und dadurch eine Wildcard für Wimbledon erhalten. In Runde eins hatte er mit einem 6:3, 4:6, 7:6 (11:9), 6:1 gegen den Serben Filip Krajinovic überrascht.

Bei den Männern ist damit deutscher Sicht nur noch Jan-Lennard Struff (Warstein/Nr. 33) im Rennen, der am Samstag in Runde drei auf den Kasachen Michail Kukuschkin trifft. Alle anderen Starter, darunter auch Topspieler Alexander Zverev (Hamburg/Nr. 6), waren bereits an ihrer Auftakthürde gescheitert.