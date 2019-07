Wimbledon: Erstrunden-Aus für Alexander Zverev

Wimbledon (SID) - Alexander Zverev ist in Wimbledon überraschend bereits in der ersten Runde gescheitert und hat damit das deutsche Debakel am ersten Tag besiegelt. Der 22-Jährige unterlag zum Auftakt des Grand-Slam-Klassikers von London gegen den Tschechen Jiri Vesely nach schwacher Leistung 6:4, 3:6, 2:6, 5:7. Damit sind alle sieben am Montag gestarteten Deutschen ausgeschieden.

Verlor in vier Sätzen gegen Vesely: Alexander Zverev

"Das war ein typisches Grand-Slam-Match für mich. Ich bin gut gestartet, dann gehen zwei, drei Dinge schief und irgendwie fällt alles auseinander", sagte Zverev hinterher: "Mein Selbstvertrauen ist gerade weniger als Null."

Vor Zverevs Pleite war das Turnier bereits für Philipp Kohlschreiber, der gegen Titelverteidiger Novak Djokovic 3:6, 5:7, 3:6 unterlag, Mischa Zverev (Hamburg), Peter Gojowczyk (München), Cedrik-Marcel Stebe (Mühlacker) sowie bei den Frauen Mona Barthel (Neumünster) und Anna-Lena Friedsam (Neuwied) nach der ersten Runde beendet gewesen. Das Sextett hatte dabei noch nicht einmal einen Satzgewinn verbuchen können.

Zverev konnte sich zunächst im ersten Satz vor allem auf seinen starken Aufschlag verlassen. Er schlug neun Asse, gewann 95 Prozent seiner Punkte nach dem ersten Aufschlag und ließ keinen einzigen Breakball zu. Selbst nutzte er beim Stand von 5:4 seine erste Chance, um dem ebenfalls gut servierenden Vesely dessen Aufschlag abzunehmen.

Doch im zweiten Durchgang kippte das Match. Vesely, der in Wimbledon bereits zweimal im Achtelfinale gestanden hatte, schaffte beim Stand von 3:3 sein erstes Break und marschierte anschließend zum Satzausgleich. Auch im dritten Durchgang führte er früh mit 3:0 und ließ sich diesen Vorsprung nicht mehr nehmen. Im vierten Satz ließ Zverev dann selbst mehrere Breakchancen liegen und musste sich nach 2:31 Stunden geschlagen geben.