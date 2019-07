Wimbledon-Sensation Gauff im Mixed ausgeschieden

Wimbledon (SID) - Tennis-Wunderkind Cori Gauff (USA) ist im Mixed-Wettbewerb von Wimbledon nach einem weiteren Generationenduell in der ersten Runde ausgeschieden. Die 15-Jährige verlor zusammen mit dem Briten Jay Clarke gegen den 27 Jahre älteren Schweden Robert Lindstedt und die frühere French-Open-Siegerin Jelena Ostapenko aus Lettland. Nach 61 Minuten hieß es 1:6, 4:6 aus Sicht von Gauff/Clarke.

Mixed: Cori Gauff und Partner Jay Clarke ausgeschieden © SID

Gauff hatte am Vortag durch einen eindrucksvollen Comeback-Erfolg gegen die Slowenin Polona Hercog als jüngste Spielerin seit Jennifer Capriati 1991 das Achtelfinale der Einzel-Konkurrenz erreicht. Dort trifft sie am Montag auf die frühere Weltranglistenerste Simona Halep (Rumänien/Nr. 7). In Runde eins hatte Gauff bereits gegen die 24 Jahre ältere fünfmalige Wimbledonsiegerin Venus Williams (USA) gewonnen.