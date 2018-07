Wimbledon: Serena Williams hält sich weiter schadlos

Wimbledon (SID) - Superstar Serena Williams hat sich in Wimbledon auch in Runde drei schadlos gehalten. Die US-Amerikanerin, die erstmals seit dem Ende ihrer Babypause beim Rasen-Major am Start ist, gewann ihr drittes Match bei ihrer Rückkehr nach London gegen die Französin Kristina Mladenovic 7:5, 7:6 (7:2). Ihre nächste Gegnerin ist nun die russische Qualifikantin Jewgenija Rodina.

Serena Williams bleibt in Wimbledon ohne Satzverlust © SID

Für ihren Sieg gegen Mladenovic benötigte Williams 1:49 Stunden. In den ersten beiden Runden hatte die Rekord-Grand-Slam-Gewinnerin bereits die Bulgarin Wiktorija Tomowa und die Niederländerin Arantxa Rus ebenfalls jeweils in zwei Sätzen geschlagen. Die Siegerin von 2015 und 2016 hat damit in Wimbledon 17 Matches in Folge gewonnen.

Bei den French Open hatte Williams Ende Mai bereits ihr Comeback auf Grand-Slam-Ebene gegeben. Nach drei Siegen in den ersten Runden hatte die 23-malige Major-Gewinnerin vor ihrem Achtelfinalmatch gegen ihre russische Rivalin Maria Scharapowa aufgrund einer Brustmuskelverletzung zurückgezogen.