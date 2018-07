Wimbledon: Serena Williams trotz Satzverlust im Halbfinale

Wimbledon (SID) - US-Superstar Serena Williams hat sich beim Grand-Slam-Klassiker in Wimbledon trotz des ersten Satzverlusts ins Halbfinale gespielt. Die an Nummer 25 gesetzte 23-malige Major-Siegerin gewann am Dienstag gegen die Weltranglisten-52. Camila Giorgi (Italien) in der Runde der letzten Acht mit 3:6, 6:3, 6:4. Nächste Gegnerin von Williams ist die Siegerin des Duells zwischen Julia Görges (Bad Oldesloe/Nr. 13) und Kiki Bertens (Niederlande/Nr. 20).

Serena Williams erreicht das Halbfinale von Wimbledon © SID

In den ersten vier Runden hatte Williams, die erstmals nach ihrer 13-monatigen Babypause beim ältesten Tennisturnier der Welt am Start ist, die Bulgarin Wiktorija Tomowa, die Niederländerin Arantxa Rus, die Französin Kristina Mladenovic und Jewgenija Rodina (Russland) noch jeweils glatt in zwei Sätzen geschlagen. Die Siegerin von 2015 und 2016 hat damit in Wimbledon 19 Matches in Folge gewonnen. Giorgi wäre derweil die erste Italienerin überhaupt gewesen, die in 134 Jahren im Rasen-Mekka von London das Halbfinale erreicht hätte.