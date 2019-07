Wimbledon: Siegemund verliert in Runde zwei

Wimbledon (SID) - Laura Siegemund (Metzingen) ist beim Grand-Slam-Turnier in Wimbledon in der zweiten Runde ausgeschieden. Die 31-Jährige unterlag gegen Barbora Strycova aus Tschechien 3:6, 5:7. Das Match dauerte 2:11 Stunden. Am Dienstag hatte Siegemund durch ein 6:2, 6:4 gegen Katie Swan ihren ersten Hauptrundensieg bei dem Rasen-Major überhaupt gefeiert.

Siegemund verliert in Runde zwei © SID

2015 und 2016 war sie jeweils in Runde eins gescheitert, hatte seitdem aufgrund anhaltender Verletzungsprobleme nicht mehr teilgenommen. Am Nachmittag bestreiten in London auch noch Titelverteidigerin Angelique Kerber (Kiel/Nr. 5) und die Vorjahres-Halbfinalistin Julia Görges (Bad Oldesloe/Nr. 18) ihre Zweitrundenmatches.