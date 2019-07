Wimbledon: Wunderkind Gauff nach Comeback-Sieg im Achtelfinale

Wimbledon (SID) - Tennis-Wunderkind Cori Gauff (15) hat nach einem beeindruckenden Comeback das Achtelfinale in Wimbledon erreicht. Das US-amerikanische Supertalent gewann gegen die Slowenin Polona Hercog 6:3, 7:6 (9:7), 7:5. Dabei wehrte Gauff im zweiten Satz beim Stand von 3:5 und 4:5 zwei Matchbälle ab.

Die 15-Jährige Cori Gauff erreicht das Achtelfinale © SID

In den ersten beiden Runden hatte Gauff bei ihrer Grand-Slam-Premiere bereits Siege über Venus Williams und die Slowakin Magdalena Rybarikova gefeiert. Nun trifft sie in der Runde der letzten 16 am Montag auf die frühere Weltranglistenerste Simona Halep (Rumänien/Nr. 7).

Gauff gilt als die vielversprechendste Nachwuchshoffnung im Frauentennis und als potenzielle zukünftige Nummer eins. Sie hatte bei dem Rasen-Major als jüngste Spielerin der Open-Ära (seit 1968) über die Qualifikation das Hauptfeld erreicht. In Wimbledon ist sie außerdem die jüngste Achtelfinal-Teilnehmerin seit Jennifer Capriati 1991.