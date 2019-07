Wimbledonsieger Djokovic für ATP-Saisonfinale qualifiziert

Köln (SID) - Der Weltranglistenerste Novak Djokovic hat sich durch seine erfolgreiche Titelverteidigung in Wimbledon als zweiter Tennisprofi für das ATP-Saisonfinale in London (10. bis 17. November) qualifiziert. Der Serbe, der am Sonntag im längsten Finale der Wimbledon-Geschichte den Schweizer Rekordsieger Roger Federer niedergerungen hatte, wird zum zwölften Mal beim prestigeträchtigen Turnier der besten acht Spieler des Jahres dabei sein.

ATP-Saisonfinale: Djokovic qualifiziert sich für London © SID

Neben dem 32-Jährigen steht bisher French-Open-Sieger Rafael Nadal (Spanien) als Teilnehmer in der britischen Hauptstadt fest. In der Weltrangliste festigte Djokovic seine Spitzenpostion, hinter ihm folgen Nadal und Federer. Alexander Zverev (Hamburg) ist als bester Deutscher trotz seiner Erstrunden-Niederlage weiter Fünfter.

Bei den Frauen rutschte Angelique Kerber nach ihrem frühen Aus im All England Club aus den Top 10. Die 31 Jahre alte Kielerin, die als Titelverteidigerin in der zweiten Runde ausgeschieden war, verlor acht Plätze und wird nur noch auf Rang 13 geführt. Auch für Julia Görges (Bad Oldesloe) ging es nach dem Drittrunden-Aus gegen die spätere Finalistin Serena Williams (USA) bergab auf Platz 25.

Wimbledonsiegerin Simona Halep kletterte dagegen im Ranking um drei Plätze, die Rumänin ist nun Vierte. An der Spitze steht weiterhin French-Open-Siegerin Ashleigh Barty (Australien) vor Naomi Osaka (Japan) und Karolina Pliskova (Tschechien).