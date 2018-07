Wimbledonsiegerin Kerber verteidigt Titel von Sydney

Sydney (SID) - Wimbledonsiegerin Angelique Kerber wird ihren im Januar errungenen Titel beim WTA-Turnier in Sydney 2019 verteidigen. Dies teilten die Turnierverantwortlichen am Freitag mit.

Kerber schlägt wieder in Sydney auf © SID

"Das Turnier von Sydney ist eine gute Gelegenheit, vor den Australian Open auf starke Gegnerinnen zu treffen. Zudem kann ich mich auf die Wetterbedingungen einstellen", wurde die 30 Jahre alte Kielerin zitiert. Das Turnier in der Olympiastadt von 2000 beginnt am 6. Januar, eine Woche vor dem Grand-Slam-Turnier in Melbourne.