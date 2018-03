Wimbledonsiegerin Muguruza beendet Zusammenarbeit mit Martinez

Miami (SID) - Wimbledonsiegerin Garbine Muguruza (Spanien) hat ein zweites Mal die Zusammenarbeit mit ihrer Landsfrau Conchita Martinez beendet. Das gab die frühere Weltranglistenzweite Martinez am Mittwoch am Rande des WTA-Turniers in Miami auf Twitter bekannt. Dort war Muguruza, Nummer drei der Welt, im Achtelfinale an Sloane Stephens gescheitert.

Garbine Muguruza und Martinez gehen getrennte Wege © SID

"Sie hat entschieden, wieder voll mit ihrem Coach zu arbeiten. Wie immer war es großartig, bei den zurückliegenden Turnieren mit ihr zu arbeiten", schrieb die 45-jährige Martinez, die Muguruza erstmals im vergangenen Sommer bei derem zweiten Grand-Slam-Erfolg nach dem Gewinn der French Open 2016 betreut hatte. Martinez, die im Februar in Muguruzas Team zurückkehrte, hatte 1994 als erste Spanierin in Wimbledon triumphiert.