Wind in Kuusamo: Skisprung-Qualifikation erneut verlegt

Kuusamo (SID) - Die Qualifikation für den Skisprung-Weltcup im finnischen Kuusamo ist erneut verschoben worden. Nach der Absage am Freitagabend machten auch am Samstagmorgen starke Winde an der Rukatunturi-Schanze eine Austragung unmöglich. Nun soll die Vorausscheidung ab 15.15 Uhr vor dem geplanten Wettkampfbeginn (16.30 Uhr) erfolgen.

Wegen starken Windes wurde die Quali in Kuusamo abgesagt © SID

In einem rund 100-minütigen Geduldsspiel brachten die Organisatoren am Polarkreis am Samstag zumindest einen Trainingsdurchgang, der Bedingung für die Austragung eines Wettkampfes oder einer Qualifikation ist, über die Bühne. Da aber bereits für 11.00 Uhr das Springen der Kombinierer angesetzt war, dem ebenfalls ein Trainingsdurchgang vorausgehen muss, war das Zeitfenster für die Qualifikationsrunde zu klein.

Bei den Kombinierern waren am Freitag ebenfalls alle Sprungdurchgänge inklusive des provisorischen Wettkampfsprunges ausgefallen. Damit gehen nun alle 58 Starter ohne Qualifikations-Durchgang in den Wettbewerb.