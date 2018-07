Windsurf-Weltmeister Köster gewinnt Weltcup-Auftakt

Pozo Izquierdo (SID) - Der viermalige Windsurf-Weltmeister Philip Köster hat den ersten Weltcup der neuen Saison in seiner Wahlheimat Gran Canaria gewonnen. In der Disziplin Wellenreiten siegte der 24-Jährige im Endlauf gegen den Brasilianer Marcilio Browne und setzte sich damit an die Spitze der der Weltrangliste der Professional Windsurfers Association (PWA). Köster blieb in Pozo als einziger Teilnehmer ungeschlagen.

Köster startet erfolgreich in die Weltcupsaison © SID

"Das war ein fantastischer Saisonauftakt. Ich habe mich auf dem Wasser wohl gefühlt, Spaß gehabt und konnte all meine Moves und Sprünge zeigen", sagte Köster: "Im Hinblick auf den fünften WM-Titel ist das aber nur ein erster Schritt."

Wie im vergangenen Jahr werden die Windsurf-Champions in den Disziplinen Waveriding, Slalom und Freestyle beim Mercedes-Benz Windsurf World Cup Sylt ermittelt und gekürt. Das Weltmeisterschafts-Finale findet vom 28. September bis zum 7. Oktober statt.