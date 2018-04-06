Winter-Königin Marit Björgen: Ihre größten Erfolge

Olympische Spiele 2002 in Salt Lake City:
- Silber Staffel
Olympische Spiele 2006 in Turin:
- Silber 10 km
Olympische Spiele 2010 in Vancouver:
- Gold Skiathlon
- Gold Sprint
- Gold Staffel
- Silber 30 km
- Bronze 10 km
Olympische Spiele 2014 Sotschi:
- Gold Skiathlon
- Gold 30 km
- Gold Teamsprint
Olympische Spiele 2018 Pyeongchang:
- Gold 30 km
- Gold Staffel
- Silber Skiathlon
- Bronze 10 km
- Bronze Teamsprint
WM-Titel:
10 km
2011 Oslo (Norwegen), 2017 Lahti (Finnland)
30 km
2005 Oberstdorf, 2013 Val di Fiemme (Italien), 2017 Lathi
Skiathlon
2011 Oslo, 2013 Val di Fiemme, 2017 Lathi
Sprint
2003 Val di Fiemme, 2011 Oslo, 2013 Val di Fiemme, 2015 Falun (Schweden)
Staffel
2005 Oberstdorf, 2011 Oslo, 2013 Val di Fiemme, 2015 Falun, 2017 Lathi
Teamsprint
2005 Oberstdorf
Siege im Gesamtweltcup: 2005, 2006, 2012, 2015