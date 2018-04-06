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Winter-Königin Marit Björgen: Ihre größten Erfolge

Köln (SID) - 15-mal olympisches Edelmetall, 18 WM-Titel, 114 Weltcupsiege und erfolgreicher als Biathlon-Legende Ole Einar Björndalen: Marit Björgen beendet nach 20 Jahren ihre aktive Sportkarriere. Ihre größten Erfolge im Überblick:
Nach 20 Jahren beendet Marit Björgen ihre Karriere Bild anzeigen
Nach 20 Jahren beendet Marit Björgen ihre Karriere © SID

Olympische Spiele 2002 in Salt Lake City:

- Silber Staffel

Olympische Spiele 2006 in Turin:

- Silber 10 km

Olympische Spiele 2010 in Vancouver:

- Gold Skiathlon

- Gold Sprint

- Gold Staffel

- Silber 30 km

- Bronze 10 km

Olympische Spiele 2014 Sotschi:

- Gold Skiathlon

- Gold 30 km

- Gold Teamsprint

Olympische Spiele 2018 Pyeongchang:

- Gold 30 km

- Gold Staffel

- Silber Skiathlon

- Bronze 10 km

- Bronze Teamsprint

WM-Titel:

10 km

2011 Oslo (Norwegen), 2017 Lahti (Finnland)

30 km

2005 Oberstdorf, 2013 Val di Fiemme (Italien), 2017 Lathi

Skiathlon

2011 Oslo, 2013 Val di Fiemme, 2017 Lathi

Sprint

2003 Val di Fiemme, 2011 Oslo, 2013 Val di Fiemme, 2015 Falun (Schweden)

Staffel

2005 Oberstdorf, 2011 Oslo, 2013 Val di Fiemme, 2015 Falun, 2017 Lathi

Teamsprint

2005 Oberstdorf

Siege im Gesamtweltcup: 2005, 2006, 2012, 2015

Artikel vom 06.04.2018

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