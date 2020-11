Winteruniversiade 2021 auf Dezember verschoben

Köln (SID) - Die verlegte Winteruniversiade 2021 soll vom 11. bis am 21. Dezember 2021 in der Zentralschweiz und Lenzerheide stattfinden. Das Exekutivkomitee des internationalen Hochschulsportverbandes FISU bestätigte das Konzept für die Verschiebung des Events am Freitag. Die Universiade war ursprünglich vom 21. bis 31. Januar ebenfalls in der Schweiz geplant, ehe der Termin im Sommer aufgrund der Corona-Pandemie aufgegeben wurde.

Das Programm der Winteruniversiade besteht aus zehn Sportarten an sieben Austragungsorten. Studierende zwischen 17 und 25 Jahren von über 540 Hochschulen aus 50 Ländern sind dabei, rund 1600 Studierende werden insgesamt erwartet.