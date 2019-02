"Wird sehr schwierig": PSG wohl ohne Cavani gegen ManUnited

Paris (SID) - Der französische Fußball-Meister Paris St. Germain muss im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League neben Superstar Neymar wahrscheinlich auch auf Edinson Cavani verzichten. Der Uruguayer zog sich am Samstag beim 1:0 (1:0) gegen Girondins Bordeaux eine Verletzung am Bein zu und droht nach Aussagen von Trainer Thomas Tuchel die Partie beim englischen Rekordmeister Manchester United am Dienstag (21.00 Uhr/DAZN) zu verpassen.

Edinson Cavani fällt wohl gegen Manchester United aus © SID

"Es wird für ihn sehr schwierig zu spielen", sagte Tuchel vor dem Königsklassen-Duell im französischen Fernsehen. Weitere Untersuchungen im Pariser Trainingszentrum sollen Aufschluss über die Blessur bringen. "Ich fürchte, wir werden keine guten Nachrichten hören", sagte Tuchel, der nur "wenig Hoffnung" auf einen Einsatz des Nationalspielers hat.

Der Torjäger, der nach seinem verwandelten Foulelfmeter (42.) das Feld vorzeitig verlassen hatte, erzielte für den Tabellenführer 17 Treffer in der laufenden Ligasaison, in der Champions League war er zweimal erfolgreich.

Definitiv auf der Insel ausfallen wird der Brasilianer Neymar, der mit einer Mittelfuß-Verletzung noch wochenlang pausieren muss. "Ich bin besorgt, weil Schlüsselspieler fehlen. Für die großen Spiele in der Champions League ist es absolut notwendig, auf solche Spieler mit viel Erfahrung zurückgreifen zu können", sagte Tuchel.