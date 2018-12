Witsel will mit BVB Bayern-Dominanz brechen

Dortmund (SID) - Geht es nach dem belgischen Fußball-Nationalspieler Axel Witsel, soll es mit der Dominanz von Bayern München in der Bundesliga vorbei sein. "Sie sind sechsmal in Serie Meister geworden. Wir setzen alles daran, diese Serie zu beenden, das können Sie mir glauben", betonte der 29-Jährige in der Sport Bild.

Axel Witsel will Bayern-Dominanz brechen © SID

Witsel forderte allerdings das ganze BVB-Umfeld auf, nicht den Fokus zu verlieren: "Dass wir Platz eins bis zur Winterpause nicht mehr hergeben wollen, ist nach unserem guten Start auch klar. Wir sollten weiter jeden Tag hart arbeiten, statt jetzt an Triumphe zu denken. Titel gewinnst du nicht durch Reden, sondern nur durch Taten!"

Den FC Bayern hat der WM-Dritte noch längst nicht abgeschrieben. "Wenn die aufwachen und einen Lauf bekommen, können sie uns ganz schnell wieder richtig gefährlich werden", betonte Witsel. Der Mittelfeldspieler freut sich auch auf sein erstes Revierderby am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Schalke 04: "Solche Spiele liebe ich."

Der Wechsel zu den Schwarz-Gelben erwies sich für den Führungsspieler als Volltreffer. "Ich hatte Sehnsucht nach Fußball auf höchstem Niveau. Im Sommer bot sich für mich wohl die letzte Chance, in eine der besten Ligen der Welt zu wechseln. Die habe ich ergriffen - und alles richtig gemacht", sinnierte Witsel, der zuletzt bei Tianjin Quanjian in China gespielt hatte.