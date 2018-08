Witthöft folgt Görges und Maria und trifft auf Serena Williams

New York (SID) - Carina Witthöft (23) hat für einen perfekten Auftakt der deutschen Tennisspielerinnen bei den US Open in New York gesorgt. Die Weltranglisten-101. aus Hamburg setzte sich gegen Caroline Dolehide (USA) mit 6:3, 7:6 (8:6) durch und gewann damit erstmals seit Wimbledon 2017 wieder ein Match bei einem Grand-Slam-Turnier.

Carina Witthöft trifft nun auf Serena Williams © SID

In der zweiten Runde trifft Witthöft am Mittwoch auf die 23-malige Majorsiegerin Serena Williams (USA/Nr. 17). Die Wimbledonfinalistin gewann bei ihrem Comeback in Flushing Meadows - im vergangenen Jahr hatte sie wegen der Geburt ihrer Tochter Olympia gefehlt - gegen die Polin Magda Linette 6:4, 6:0. Die 36-jährige Williams spielt um ihren siebten Titel in New York.

Vor Witthöft hatten sich bereits die Weltranglistenneunte Julia Görges (Bad Oldesloe) und Tatjana Maria (Bad Saulgau) in ihren Erstrundenmatches durchgesetzt. Am Dienstag sind noch drei weitere deutsche Spielerinnen im Erstrundeneinsatz: Wimbledonsiegerin Angelique Kerber (Kiel/Nr. 4), Andrea Petkovic (Darmstadt) und Laura Siegemund (Metzingen).