Witthöft kassiert in Wimbledon 14. Erstrundenpleite in 2018

Wimbledon (SID) - Tennisprofi Carina Witthöft hat in Wimbledon ihre bereits 14. Erstrundenniederlage in diesem Jahr kassiert. Gegen die Spanierin Carla Suarez Navarro verlor die 23-Jährige aus Hamburg am Dienstagabend 2:6, 4:6. Witthöft hat in diesem Jahr 17 Turniere bestritten und dabei gerade einmal vier Hauptrundensiege gefeiert.

Witthöft scheitert in der ersten Runde in Stuttgart © SID

Damit bleibt es bei dem Rasen-Klassiker in London bei sieben Deutschen in der zweiten Runde. Vor Witthöfts Niederlage hatten am Dienstag die Topspieler Alexander Zverev (Hamburg/Nr. 4) und Angelique Kerber (Kiel/Nr. 11) ihre Auftaktmatches gewonnen. Ingesamt waren in Wimbledon in diesem Jahr aus deutscher Sicht sieben Frauen und acht Männer an den Start gegangen.