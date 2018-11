Wladimir Klitschko tritt in UEFA-Stiftungsrat für Kinder ein

Nyon (SID) - Die ukrainische Boxlegende Wladimir Klitschko ist in den Rat der UEFA-Stiftung für Kinder berufen worden. Dies gab das Organ nach seiner Sitzung am Donnerstag in Nyon, dem Sitz der Europäischen Fußball-Union (UEFA), bekannt. Neben dem 42-Jährigen gehört künftig zudem die serbische Europarat-Politikerin Snezana Samardzic-Markovic dem Stiftungsrat an.

Klitschko ist im Rat der UEFA-Stiftung für Kinder © SID

"Wir freuen uns sehr, Wladimir und Snezana willkommen zu heißen", sagte UEFA-Präsident Aleksander Ceferin, der zugleich Vorsitzender der UEFA-Stiftung für Kinder ist: "Sie engagieren sich dafür, das Leben benachteiligter Kinder rund um den Globus zu verbessern. Wir können uns glücklich schätzen, künftig auf ihre Kompetenz und Erfahrung zählen zu dürfen."

Der langjährige Schwergewichtschampion Klitschko, der seine Karriere im April 2017 beendet hatte, erklärte: "Jedes Kind hat das Recht, an eine bessere Zukunft zu glauben, und ich freue mich außerordentlich über die Chance, der UEFA-Stiftung für Kinder beizutreten und anderen zu helfen".

Gemeinsam mit seinem knapp fünf Jahre älteren Bruder Witali, ebenfalls Ex-Weltmeister im Schwergewicht und seit 2014 Bürgermeister von Kiew, sammelte Wladimir Klitschko über 1,2 Millionen Euro für die Klitschko Foundation.