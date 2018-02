Wochenlange Coman-Pause nach OP

München (SID) - Fußball-Rekordmeister Bayern München muss mehrere Wochen auf seinen französischen Nationalspieler Kingsley Coman verzichten. Der Außenstürmer hat sich am vergangenen Samstag beim 0:0 gegen Hertha BSC einen "Riss des Syndesmosebandes oberhalb des linken Sprunggelenks" zugezogen und wurde am Montag in Tübingen von Professor Dr. Ulrich Stöckle erfolgreich operiert. Dies teilten die Bayern am Montagabend mit.

Wurde operiert: Flügelstürmer Kingsley Coman © SID

Zunächst waren die Bayern lediglich von einer Kapselverletzung am Sprunggelenk ausgegangen. Eine Nachuntersuchung hatte danach aber zu einem anderen Ergebnis geführt, so der Bundesliga-Tabellenführer.

Coman war gegen Berlin erst in der 68. Minute für seinen Landsmann Franck Ribery ins Spiel gekommen und verletzte sich wenige Minuten später bei einem Zweikampf. Da die Bayern bereits dreimal gewechselt hatten, biss der 21-Jährige bis zum Schlusspfiff auf die Zähne und hielt durch.