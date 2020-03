Wölfe setzen bis 22. März mit Mannschaftstraining aus

Wolfsburg (SID) - Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg setzt aufgrund der aktuellen Entwicklung rund um die Ausbreitung des Coronavirus in der kommenden Woche mit dem Mannschaftstraining aus. Dies teilten die Niedersachsen mit.

Oliver Glasner kritisiert den "Geisterspieltag" © SID

Am Samstag und Sonntag arbeiteten die VfL-Profis noch gemeinsam mit Chefcoach Oliver Glasner am VfL-Center, nun erhielten sie Trainingspläne, um sich individuell fitzuhalten. Die nächste Teameinheit der Wölfe soll am 23. März stattfinden.