Wohl Gehaltskürzungen von über 30 Prozent in chinesischer Super League

Köln (SID) - Der chinesische Fußballverband hat den Vereinen der heimischen Super League enorme Gehaltskürzungen vorgeschlagen. Um den finanziellen Schaden während der Coronakrise in Grenzen zu halten, sollen die Löhne von Spielern und Trainern in den oberen drei Ligen um mindestens 30 Prozent gesenkt werden. Dies berichteten chinesische Medien am Dienstag übereinstimmend.

Oscar ist einer der Topverdiener im chinesischen Fußball © SID

In den kommenden Tagen sollen die Klubs dem Verband laut der Zeitung People's Daily zum vorgeschlagenen Modell Rückmeldung geben. Die Gehaltskürzungen sollen dabei keine Jugendspieler und sonstigen Vereinsmitarbeiter mit relativ niedrigem Salär treffen. Vielmehr sollen die Einsparungen hauptsächlich über die Löhne einiger Topspieler und Toptrainer erfolgen, die in den letzten Jahren mit riesigen Gehaltspaketen nach China gelockt wurden.

Alleine der Brasilianer Oscar soll bei Shanghai SIPG jährlich rund 25 Millionen Euro verdienen. Der Start der Super League war ursprünglich für den 22. Februar angesetzt, musste aber nach dem Ausbruch des Virus in Fernost auf unbestimmte Zeit verschoben werden. Mittlerweile sind die Teams zumindest ins Training zurückgekehrt, die Spielzeit soll nun wohl Ende Juni oder Anfang Juli beginnen.