Wolfsburg: Blaszczykowski kehrt ins Mannschaftstraining zurück

Wolfsburg (SID) - Der polnische Nationalspieler Jakub Blaszczykowski ist am Dienstag wieder ins Mannschaftstraining des Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg eingestiegen. Der 32-Jährige hatte seit Mitte November mit immer wiederkehrenden Rückenbeschwerden zu kämpfen. Blaszczykowski, der seine zweite Saison in Wolfsburg absolviert, kam in dieser Spielzeit erst in sieben Liga- und zwei Pokalspielen zum Einsatz und erzielte dabei einen Treffer.

Blaszczykowski nach Verletzung im November wieder dabei © SID

Nach den ersten beiden Partien unter dem neuen Trainer Bruno Labbadia stehen die Niedersachsen mit 25 Punkten auf Rang 15. Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) ist der VfL beim Siebten 1899 Hoffenheim zu Gast.