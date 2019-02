Wolfsburg: Guilavogui vor Rückkehr

Wolfsburg (SID) - Kapitän Josuha Guilavogui steht vor der Rückkehr ins Team des Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg. "Er ist ein Thema", sagte Trainer Bruno Labbadia vor dem Auswärtsspiel beim SC Freiburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky). Guilavogui kam in diesem Jahr aufgrund von Oberschenkelproblemen noch nicht zum Einsatz. Fehlen wird weiter Admir Mehmedi (Adduktoren).

VfL-Kapitän Josuha Guilavogui könnte sein Comeback geben © SID

Labbadia hofft darauf, dass sein Team die starke Auswärtsbilanz mit bereits sechs Siegen auf fremdem Platz weiter ausbauen kann. "Es ist außergewöhnlich, dass wir bereits so viele Auswärtssiege geholt haben, und wir freuen uns darüber", sagte Labbadia an seinem 53. Geburtstag: "Aber wo wir am Ende die Punkte holen, ist mir dann eigentlich egal."