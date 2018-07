Wolfsburg: Littbarski vom Scout zum Markenbotschafter

Wolfsburg (SID) - Pierre Littbarski, Fußball-Weltmeister von 1990, ist nicht mehr in leitender Funktion im Scouting des Bundesligisten VfL Wolfsburg tätig. Dies teilte der Klub am Donnerstag mit, der Vertrag des 58-Jährigen war ausgelaufen. Stattdessen wird Littbarski nun als Markenbotschafter repräsentative Aufgaben im Rahmen von Marketing- und PR-Aktivitäten im In- und Ausland übernehmen.

Pierre Littbarski wird Markenbotschafter beim VfL © SID

"Der Klub greift dabei auf seine langjährigen Erfahrungen, sein fußballerisches Know-how und seine internationalen Kontakte zurück", hieß es in der VfL-Mitteilung.