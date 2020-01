Wolfsburg: Ohne Weghorst kein Sieg gegen Seoul

Hamburg (SID) - Ohne Topstürmer Wout Weghorst (27) und Rückkehrer Daniel Ginczek (28) hat Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg im ersten von zwei Testspielen am Freitag in Albufeira offensiv nur wenige Akzente setzen können. Gegen den FC Seoul aus Südkorea kam die Mannschaft von Trainer Oliver Glasner (45), der verschiedene taktische Systeme spielen ließ, nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus.

Oliver Glasner taktierte im Spiel gegen den FC Seoul © SID

Den Treffer für die Wölfe erzielte Yunus Malli (14.) nach einer sehenswerten Einzelleistung, kurz vor Schluss verschoss der 27-Jährige einen Foulelfmeter.

Am Nachmittag stand für Wolfsburg zum Abschluss des Trainingslagers in Portugal noch eine weitere Partie gegen Servette Genf (17.00 Uhr) auf dem Programm. Der Tabellenneunte startet am 18. Januar beim 1. FC Köln in die Rückrunde.