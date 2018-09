Wolfsburg: Pervan vertritt Casteels

Leverkusen (SID) - Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg musste am Samstag auf Torwart Koen Casteels verzichten, der Vaterfreuden entgegenblickt und von Trainer Bruno Labbadia für das Spiel bei Bayer Leverkusen freigestellt wurde. Für den Belgier rückte der Österreicher Pavao Pervan in die Start-Elf. Der 30-Jährige war von den Wölfen vom Linzer ASK verpflichtet worden.