Wolfsburg-Profi Arnold kürt "Sünder des Monats"

Wolfsburg (SID) - Fußball-Profi Maximilian Arnold vom Bundesligisten VfL Wolfsburg hat einen "Nebenjob". Der 23-Jährige kürt ab dem 03. Februar für die Team-Management-App "DeinTeam" die "Sünder des Monats".

"Dein Team": Arnold kürt "Sünder des Monats" © SID

"Ich weiß ja selbst, was bei uns in der Mannschaft alles so an teuren Sünden zusammenkommt", sagte Arnold. Ob wegen einer verpassten Abfahrt, einer unnötigen Gelben Karte oder ungeputzter Schuhe - künftig sollen die Spitzenreiter eines Teams für ihre Fehltritte "ausgezeichnet" werden. Neben 500 Euro für die Mannschaftskasse gibt es für einen Monat ein pinkfarbenes Trainingstrikot für den Sünder des Monats.

Neben dem U21-Europameister werden regelmäßig auch die Profis Christian Gentner, Daniel Baier und Christian Träsch aktiv werden. Die befreundeten Spieler hatten im Sommer 2016 gemeinsam mit Marcel Schäfer (Tampa Bay Rowdies) die App gegründet.