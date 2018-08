Wolfsburg: Schalke gleich ein "echter Härtetest" für Labbadias Team

Wolfsburg (SID) - Trainer Bruno Labbadia vom VfL Wolfsburg sieht im Bundesliga-Auftakt gegen Schalke 04 am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gleich einen "echten Härtetest" für sein neuformiertes Team. "Schalke wird versuchen, das Spiel nach vorne noch weiterzuentwickeln", sagte der 52-Jährige: "Sie werden hinten sehr stabil stehen. Schalke ist nicht umsonst in der letzten Saison Vizemeister geworden."

Bruno Labbadia erwartet ein schwieriges Auftaktspiel © SID

Ein kleines Fragezeichen steht bei den Wölfen noch hinter dem neuen Angreifer Daniel Ginczek, der vom VfB Stuttgart kam. Der 27-Jährige, der seinen neuen Klub zu einem 1:0-Erfolg im DFB-Pokal beim Viertligisten SV Elversberg schoss, trat zuletzt aufgrund einer Erkältung kürzer.

Das Ziel für Labbadia in der kommenden Saison ist es, "die Mannschaft und jeden einzelnen Spieler voranzubringen und jeden Tag zu verbessern", sagte der Cheftrainer. In den vergangenen beiden Jahren hatte der ambitionierte VfL jeweils erst per Relegation die Klasse gehalten.