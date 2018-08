Wolfsburg gelingt Achtungserfolg gegen Neapel

Wolfsburg (SID) - Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat gegen den italienischen Vizemeister SSC Neapel einen Achtungserfolg gefeiert und sich eine Woche vor dem Pflichtspielauftakt in guter Form präsentiert. Gegen das Team von Ex-Bayern-Trainer Carlo Ancelotti gewannen die Wölfe mit 3:1 (1:0). Die Tore erzielten Josip Brekalo (43.) und der Schweizer Admir Mehmedi per Doppelpack (71./74.). Für Neapel traf der ehemalige Leverkusener Arkadiusz Milik (69.) zum zwischenzeitlichen Ausgleich.

Admir Mehmedi erzielt gegen Neapel einen Doppelpack © SID

Am kommenden Samstag tritt Wolfsburg in der ersten Runde des DFB-Pokals beim Regionalligisten SV Elversberg an. Eine Woche später empfängt das Team von Trainer Bruno Labbadia Vizemeister Schalke 04 zum Bundesliga-Auftakt.