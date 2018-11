Wolfsburg gibt Entwarnung bei Ginczek

Wolfsburg (SID) - Stürmer Daniel Ginczek vom Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg hat sich bei der 1:2-Niederlage bei Hannover 96 am vergangenen Freitag nicht so schwer wie zunächst befürchtet verletzt. Wie die Wölfe am Montag mitteilten, erlitt Ginczek lediglich eine Innenbanddehnung im rechten Knie und keinen Riss. Zur Dauer der Zwangspause für den 27-Jährigen machte der Klub keine Angaben.

Ginczek (l.) doch nicht so schwer verletzt © SID

Ginczek hatte nach dem Spiel erklärt, er habe einen Schmerz verspürt, der sich "wie ein Messerstich" angefühlt habe. In seiner Karriere hatte Ginczek immer wieder mit Verletzungsproblemen, darunter schon zwei Kreuzbandrisse, zu kämpfen.