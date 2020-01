Wolfsburg holt Pongracic aus Salzburg - Vertrag bis 2024

Wolfsburg (SID) - Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat Innenverteidiger Marin Pongracic (22) von RB Salzburg verpflichtet. Der in Landshut geborene Kroate erhält bei den Niedersachsen einen Vertrag bis 2024, wie der Klub am Mittwoch mitteilte. Die Höhe der Ablöse dürfte bei rund zehn Millionen Euro liegen. "Der VfL Wolfsburg ist ein ambitionierter Verein mit hohen Ansprüchen, bei dem ich den nächsten Schritt in meiner Karriere machen will", sagte Pongracic, der der erste Winterzugang der Wölfe ist.