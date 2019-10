Wolfsburg ohne Klaus nach Gent

Köln (SID) - Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg muss im Europa-League-Spiel beim KAA Gent am Donnerstag (18.55 Uhr/DAZN) auf Felix Klaus verzichten. Der Offensivspieler trat die Reise nach Belgien wegen einer Erkrankung nicht an. Das bestätigte VfL-Trainer Oliver Glasner bei der Pressekonferenz am Mittwochnachmittag.

Europa League: Felix Klaus reist nicht mit nach Belgien © SID

Aufgrund von vier Pflichtspielen innerhalb der kommenden neun Tage erwägt Glasner zudem mehrere Wechsel in der Startelf. "Wir schauen, wie wir dem einen oder anderen Spieler eine Pause geben können. Wir werden sehen, ob wir morgen schon Spielern eine Pause geben oder dann am Sonntag gegen Augsburg", sagte der 45-Jährige.

Nach zwei Europa-League-Spieltagen führt Wolfsburg die Gruppe I mit vier Zählern vor dem punktgleichen Gastgeber an, vor dessen Heimstärke Glasner warnte: "Die letzten elf Heimspiele am Stück haben sie alle gewonnen. Das ist eine Mannschaft, die zu Hause viel Selbstvertrauen hat. Das wird für uns eine harte Nuss."