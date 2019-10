Wolfsburg ohne Mehmedi nach St. Etienne

Wolfsburg (SID) - Der VfL Wolfsburg hat sich ohne Admir Mehmedi auf die Reise zum Auswärtsspiel in der Europa League bei AS St. Etienne gemacht. Der Schweizer plagt sich mit muskulären Problemen im Adduktorenbereich. Als Ersatz für die Partie am Donnerstag (18.55 Uhr/DAZN) kommen Felix Klaus und Joao Victor infrage.

Admir Mehmedi klagt über Adduktorenprobleme © SID

Mit einem Sieg beim aktuellen Tabellenvorletzten der französischen Liga kann Wolfsburg einen großen Schritt in Richtung Zwischenrunde machen und sein Punktekonto auf sechs schrauben. Der VfL hat in dieser Saison noch keines seiner acht Pflichtspiele verloren.