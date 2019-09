Wolfsburg und München mit machbaren Aufgaben im CL-Achtelfinale

Köln (SID) - Die Frauenfußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg und Bayern München haben im Achtelfinale der Champions League machbare Gegner erwischt. Der Double-Gewinner aus Wolfsburg spielt gegen FC Twente Enschede (Niederlande) und hat am 16. oder 17. Oktober zunächst Heimrecht.

Wolfsburg trifft im Achtelfinale der CL auf Twente © SID

Vizemeister München bekommt es mit BIIK-Kasygurt zu tun und muss zunächst auswärts in Kasachstan antreten. Die Münchner erwischten damit allerdings die weiteste Anreise in der Runde der letzten 16. Die Rückspiele finden am 30./31. Oktober statt. Das Endspiel steigt am 24. Mai 2020 in Wien.

Die Achtelfinals in der Übersicht:

Glasgow City - Bröndby IF

FC Barcelona - FC Minsk

BIIK-Kasygurt - FC Bayern München

Olympique Lyon - Fortuna Hjörring

Paris St. Germain - Breidablik

VfL Wolfsburg - FC Twente Enschede

Slavia Prag - FC Arsenal

Manchester City - Atletico Madrid