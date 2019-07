Wolfsburg und Union treffen in Test aufeinander

Salzburg (SID) - Der VfL Wolfsburg und Union Berlin treten in der Bundesliga-Vorbereitung zu einem Testspiel gegeneinander an. Das Duell steigt am 27. Juli (15.00 Uhr) in Salzburg. In der Liga messen sich beide Teams am siebten Spieltag Anfang Oktober.