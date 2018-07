Wolfsburg verliert Test gegen Lyon

Bourg-en-Bresse (SID) - Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat den Härtetest gegen den siebenmaligen französischen Meister Olympique Lyon verloren. In Bourg-en-Bresse musste sich die Mannschaft von Trainer Bruno Labbadia mit 1:2 (0:2) geschlagen geben. Maximilian Arnold (67.) traf für den VfL, der vor der Pause Gegentore durch Bertrand Traore (15.) und Martin Terrier (36.) kassiert hatte.

Sein Tor reichte am Ende nicht: Maximilian Arnold © SID

Die Wolfsburger, die sich den Klassenerhalt erst in der Relegation gegen Holstein Kiel gesichert hatten, bestreiten ihr erstes Pflichtspiel am 18. August in der ersten Runde des DFB-Pokals beim Viertligisten SV Elversberg. In der Bundesliga empfangen die Niedersachsen zum ersten Spiel der neuen Saison eine Woche später am 25. August Vizemeister Schalke.