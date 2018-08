Wolfsburg verpflichtet Linksverteidiger Roussillon

Wolfsburg (SID) - Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat sich für die kommende Saison mit dem französischen Linksverteidiger Jerome Roussillon verstärkt. Der 25-Jährige wechselte vom Erstligisten Montpellier HSC und unterschrieb bei den Wölfen einen Vierjahresvertrag bis 2022. Roussillon ist nach Felix Klaus, Daniel Ginczek, Pavao Pervan und Wout Weghorst der fünfte Zugang bei den Wolfsburgern.

Jerome Roussillon wechselt zum VfL Wolfsburg © SID

"Roussillon ist ein interessanter Spieler, weil er Erfahrung mitbringt, aber auch noch entwicklungsfähig ist. Er hat ein überragendes Tempo und kann auf seiner Position auch in der Offensive Akzente setzen", sagte Trainer Bruno Labbadia. Auch Geschäftsführer Jörg Schmadtke ist zufrieden: "Er ist in Montpellier zu einem gestandenen Spieler geworden, der mit einem Wechsel ins Ausland jetzt den nächsten Schritt in seiner Karriere gehen möchte."

Roussillon absolvierte insgesamt 117 Spiele in der französischen Ligue 1 und erzielte dabei sieben Tore.